Cherbourg-en-Cotentin. Municipales : un débat avec les têtes de liste, organisé par Tendance Ouest

À l'approche des élections municipales qui auront lieu les dimanche 15 et 22 mars prochains, la radio Tendance Ouest organise un débat entre les quatre candidats à la mairie de Cherbourg-en-Cotentin le mercredi 4 mars de 12h à 13h en direct du Grand Salon de la mairie déléguée d'Octeville, 2 Place de la République. Ce débat opposera le maire sortant (PS), Benoît Arrivé, et candidat à sa propre succession avec sa liste Passion Commune ; l'actuelle députée LREM de la 4e circonscription de la Manche Sonia Krimi, tête de liste de "Pour vous !"; David Margueritte, actuel vice-président à la Région (LR) en charge de la formation et de l'apprentissage, candidat de "L'Avenir en tête"; et enfin, Barzin Viel-Bonyadi, tête de liste de la Coopérative citoyenne, soutenue par Europe Écologie Les Verts (EELV), la France Insoumise et Génération.s. Ce débat animé par Thibault Deslandes, journaliste à Tendance Ouest, et Jean Rioufol, à La Manche Libre, est ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

Entrée par la rue de la Paix, 1er étage.