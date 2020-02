Rouen. Covid-19 : le CHU s'adapte et se tient prêt à accueillir d'éventuels cas avérés

L'implantation sérieuse de la maladie en Italie a rebattu les cartes. En quelques heures, le CHU de Rouen est passé du niveau 1 au niveau 3 de son plan d'action contre le Covid-19, le coronavirus qui sévit déjà depuis des semaines en Chine. Depuis le mardi 25 février, un espace est même spécialement dédié à cette épidémie, dans le bâtiment central du centre hospitalier.

"Ce lieu a déjà été réfléchi il y a une quinzaine de jours, précise François Caron, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales. Il y a plus de flux de voyageurs vers l'Italie que vers l'Asie, a fortiori dans cette période de congés." Alors que les symptômes sont similaires à ceux de la grippe, plusieurs cas suspects ont déjà été traités dans la région et tous se sont avérés négatifs.

Une procédure stricte pour éviter

une éventuelle propagation

Pour éviter une éventuelle propagation du virus, si un cas concret se présentait, le CHU pourrait l'isoler au maximum. "La procédure, c'est d'appeler le 15 si on présente des risques, que l'on est allé dans une zone concernée, pas d'aller chez le médecin ou aux urgences", rappelle François Caron. D'autant plus que, maintenant, dans cet espace de consultations Covid-19, les résultats des tests tomberont plus rapidement car le CHU est autorisé à effectuer les prélèvements et à les analyser. "Ça peut paraître long pour les patients, mais avec la technologie ça ne prend que 4 heures", explique le professeur. Pour le moment, les personnes sont renvoyées chez elles en attendant. C'est seulement si un cas avéré se présentait que toutes les dispositions nécessaires seraient prises. Mais François Caron n'est pas inquiet : "Notre quotidien, c'est de traiter des tuberculoses, des rougeoles, plein d'infections contagieuses par voie respiratoire. Le coronavirus ne nous fait rien découvrir !"