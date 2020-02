Caen. Le Dôme : un lieu de recherche et d'innovation

L'équipe du Dôme de Caen travaille sur plusieurs projets technologiques, notamment la robotique. Ainsi, on y trouve Léon, un robot nettoyeur de port en cours de fabrication, et un robot fermier pour "acculturer le public sur ce qu'est un robot et sur les méthodes agricoles" indique Pauline Ducoulombier, chef de projet LivingLab. Le LivingLab permet aux professionnels d'interagir avec le public lors d'ateliers initiation, afin de lui expliquer le fonctionnement et la finalité de ces nouvelles techniques. Ouvert à tous les mercredis et samedis après-midi.