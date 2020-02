Football. Le FC Rouen n'y arrive plus

Alors qu'ils avaient la possibilité de revenir à une unité du Stade Briochin, premier du classement, les Rouennais ont subi une nouvelle défaite, samedi 22 février, pour le compte de la 20e journée de championnat de National 2. L'histoire se répète, comme la semaine passée lors du match contre Granville, le Football Club de Rouen a dominé la partie contre la réserve d'Angers mais n'a pas réussie à s'imposer. "Vu la physionomie du match, c'est sûr que c'est cruel. On fait une performance collective très intéressante. On a beaucoup de situations mais malheureusement, on a manqué d'efficacité," explique Sanson. Les joueurs de David Giguel ne sont pas parvenus à concrétiser les peu d'occasions qu'ils se sont procurés au cours de la rencontre. À la 7e minute, sur une passe de Vincent, Barthélemy se trouve seul face au gardien angevin, mais ce dernier détourne le ballon. Puis à la 38e minute, nouvelle parade du portier d'Angers. Sur un corner tiré par Rogié, Bassin, seul au second poteau, reprend le ballon et manque d'ouvrir le score. Les Angevins, muets durant toute la première période, se montrent dangereux dans le temps additionnel, mais Monteiro réalise un arrêt réflexe sur une frappe à bout portant de Magri. À l'image de la première mi-temps, la seconde voit très peu d'occasions. Les Diables Rouges ont obtenu quelques opportunités pour marquer. La frappe de Barthélémy à la 51e minute est détournée par le gardien adverse, N'Chobi suit mais le ballon est dévié in extremis. Puis à la 65e, Sanson reprend un centre de Rogie mais le portier d'Angers sauve encore une fois son équipe. Le cours du match change à la 73e minute, lorsque Benzia détourne involontairement, le ballon de la main. L'arbitre n'hésite pas à désigner le point de penalty. Magri ne tremble pas et prend à contre-pied Monteiro (1-0).

Les Diables Rouges, tentent de revenir au score, en vain. En toute fin de temps additionnel, sur le dernier corner, Monteiro monte mais les Angevins parviennent à partir en contre et à pousser le ballon au fond des filets, (2-0). Malgré leur domination, les joueurs de David Giguel sont défaits et restent sur une série de quatre matches sans victoire. "On est dans une mauvaise spirale, il faut faire le dos rond et attendre que les beaux jours reviennent. On a manqué d'efficacité et de réalisme. Là où, quelques fois, on arrivait à concrétiser une seule occasion pour marquer un but, là on n'y arrive pas" confie David Giguel le coach du FCR. Les Rouennais sont à la 3e place du classement de National 2, à deux points du C'Chartres et à quatre points du Stade Briochin.