Votre horoscope signe par signe du dimanche 1er mars

BELIER

Petite querelle au foyer, qui vous pousse à remettre en question votre couple ? Vous n'en êtes pas là, mais il serait bon d'accorder vos violons.

TAUREAU

Vous accepterez, aujourd'hui, un petit sacrifice, afin de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez.

GEMEAUX

Inutile de vous contraindre à accepter la vie des autres, votre capacité à gérer vos priorités vous permet de vous affirmer.

CANCER

Prendre confiance en vous est difficile, les astres vous donnent de l'assurance, exploitez au mieux, cette période.

LION

C'est en poursuivant les efforts de la veille en ce qui concerne votre hygiène de vie que vous irez dans la meilleure direction possible.

VIERGE

Vous serez tout particulièrement percutant en faisant appel à votre créativité. Rêver peut être productif !

BALANCE

Vos nouveaux projets d'avenir retiennent toute votre attention et vous prendrez un plaisir intense à en discuter avec votre partenaire, qui sera parfaitement complémentaire.

SCORPION

Votre famille, votre clan, sont importants, vous aimez vous retrouver avec ceux qui comptent pour vous.

SAGITTAIRE

Vous interviendrez avec méthode et avec un bagout certain et efficace dans des débats familiaux que vous avez à cœur de soutenir.

CAPRICORNE

Ne vous braquez pas, si quelqu'un vous dit les choses sans ménagement. Essayez plutôt, de comprendre et de trouver la voie du dialogue.

VERSEAU

Votre forme psychique est en hausse, vous serez satisfait de vos efforts, réduisez les sucreries, ce n'est pas une récompense adaptée.

POISSONS

Amour ou amitié, vous hésitez encore. C'est en vous demandant, vraiment, ce que vous recherchez que vous pourrez décider de l'un, ou l'autre.