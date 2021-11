Bernières-sur-Mer. Un festival de course à pied ouvert à tous

Le Festival Running Normand se déroule les samedi 29 février et dimanche 1er mars. Organisé par l'association Run In Bernières, il propose des épreuves ouvertes à tous. "C'est l'occasion de découvrir la côte, avec les deux marches de 7 km, le samedi vers Saint-Aubin et le dimanche vers Courseulles", note Ivan Raça, président. Le samedi sera aussi festif avec la Color'Run et la Pasta Party. Le dimanche débutera par une projection gratuite du film Free to run au casino de Saint-Aubin. À 13 h 45, place aux trois courses pour les enfants de 5 à 13 ans, par vague d'âges. Pour conclure la journée, les 5 et 10 km, ce dernier qualificatif pour les championnats de France, permettront aux coureurs de "tester leur forme et d'aller chercher des records".

Programme complet

Samedi 29 février 2020

16 heures : randonnée et marche nordique de 7 km (Bernières - Saint Aubin)

17 heures : Color'Run in Bernières

19 heures : Pasta Party (salle de la mer)

Dimanche 1er mars 2020

10 h 30 : projection du film Free to run (Cinéma-casino JOA St Aubin) ouvert à tous, gratuit

13 h 30 : randonnée et marche nordique 7 km (Bernières - Courseulles)

13 h 45 : courses enfants (5-13 ans), départs et distance par vague d'âge (6-8 ans puis 9-11 ans et 12-13 ans).

14 h 30 : 5 km

15 h 30 : 10 km labellisé par la Fédération française d'athlétisme

16 h 30 : remise des récompenses

Inscriptions possibles sur place, sauf pour le 5 et le 10 km. Plus d'infos sur le site du festival.