Cherbourg-en-Cotentin. Des légumes à foison au Salon de l'Agriculture

Carottes, poireaux, navets, pommes de terre... Au total, 8 tonnes de légumes cultivés dans la Manche sont distribuées gratuitement ce dimanche 23 et mercredi 26 février aux visiteurs du Salon International de l'Agriculture qui se tient jusqu'au dimanche 1er mars, à Paris. À l'intérieur du tote-bag, une recette élaborée par des chefs étoilés Manchois comme Philippe Hardy, qui tient le restaurant Le Mascaret à Blainville-sur-Mer. L'occasion de valoriser ce territoire, premier département légumier de Normandie, avec les navets, poireaux et autres choux placés en première place au niveau national tandis que la production de carottes occupe la deuxième marche du podium. "Notre Région doit faire attention à cette terre d'excellence et préserver nos agriculteurs" a souligné Pascal Ferey, Président de la Chambre d'Agriculture de la Manche et agriculteur, lors du lancement avec le Président du Conseil départemental de la Manche, Marc Lefèvre, de cette opération séduction. Opération qui s'est poursuivie avec la signature d'une convention avec la Fédération nationale des producteurs de lait (FNPL), qui organisera un Congrès annuel à la Cité de la Mer, à Cherbourg les 11 et 12 mars prochains. Le département apporte une enveloppe de 15 000 euros pour cet événement. De 2016 à 2020, il a investi 22 millions d'euros pour soutenir l'agriculture.