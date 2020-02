Caen. Hockey sur Glace (D1) : les Drakkars chutent à Strasbourg

Après leur défaite 4 buts à 3 à Cergy-Pontoise le samedi 15 février en ayant marqué leurs trois buts en deux minutes, les Caennais avaient une nouvelle fois la possibilité de conforter leur troisième place au classement à Strasbourg.

Le match

Le premier tiers-temps démarre calmement entre les deux formations, peu de tirs sont tentés. Plusieurs pénalités sont appliquées dont deux contre Strasbourg en début de rencontre. Les locaux ouvrent ensuite le score grâce à Jan Pardavy, en double supériorité numérique après des pénalités contre Jaroslav Prosvic et Julien Msumbu (1-0, 15'). Strasbourg enfonce le clou deux minutes plus tard sur un but d'Alejandro Burgos Ramires (2-0, 17'). Caen est mené par deux buts à la première pause de la soirée.

Un sursaut d'orgueil qui ne suffit pas

Au retour des vestiaires, Caen ne reprend pas la rencontre de la bonne manière et se fait peur. Lors des dix dernières minutes, les hommes de Luc Chauvel se réveillent et se créent plusieurs bonnes situations mais ne marquent pas. À la deuxième pause, le score est toujours de 2 à 0 pour Strasbourg. Au début du troisième tiers, Caen, en infériorité numérique, réduit le score par l'intermédiaire de Loup Benoît (2-1, 43'). Cette dernière manche est très animée mais les Drakkars ne parviennent pas à égaliser, notamment à cause du gardien Strasbourgeois nommé MVP qui sort un très grand match. Les Normands s'inclinent 2 buts à 1 face à Strasbourg.

La fiche du match

Strasbourg - Caen 2-1 (2-0, 0-0, 0-1)

Strasbourg : J.Pardavy (S.Trudeau, R.Jarolin, 25'), A.Burgos Ramires (L.Senechal, 17')

Caen : L.Benoît (J.Msumbu, 43')

La réaction

Ronan Quemener (gardien des Drakkars de Caen) : "On a du mal à commencer nos matchs. Notre jeu c'est de travailler et de patiner fort et là dans nos débuts de match, on joue trop avec le palet. Est-ce que ce serait une grosse déception de perdre la 3ème place avant les play-offs ? Ce serait dommage, oui."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, le dernier de la saison régulière avant les play-offs, les Drakkars recevront Montpellier sur leur patinoire de Caen-la-Mer le samedi 29 février (20h30). Ce match comptera pour la 26ème journée de Division 1.