Saint-Vaast-la-Hougue. Salon de l'Agriculture : rencontre avec des producteurs normands

Tendance Ouest est en direct du Salon International de l'Agriculture à Paris les samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 février à Paris. L'occasion de découvrir les spécialités culinaires normandes. La Manche a reçu un bel hommage de Frédéric Marie, co-fondateur de la Pinte de Saire, qui a lancé il y a plus de deux ans, la bière "Chinquante" en référence à son département d'origine. Depuis mars 2019, cette bière est brassée 100% localement à Saint-Vaast-la-Hougue. Parmi les plus originales : la Chinquante de Printemps, une blonde avec une infusion de camomille, ou encore la Chinquante Gin Ale, une blonde infusée à la baie de genièvre, aux concombres et à la pétale de rose. La Brasserie propose une porte ouverte le samedi 18 avril pour découvrir sa production.

Marine Grisel travaille à la Laiterie Brin d'Herbe à Bréauté (Seine-Maritime). - Marthe Rousseau

Présente aussi ce samedi, la Laiterie Brin d'Herbe basée à Bréauté (Seine-Maritime) qui élève 60 vaches laitières et transforme sur place le lait en beurre, crème et yaourts certifiés bios. Depuis décembre, la ferme s'est spécialisée dans la fabrication de tisanes.



Les différentes plantes sont récoltées et séchées sur place. Parmi elles : menthe douce, menthe poivrée, bleuet, sureau... Elles sont disponibles en vente directe à la ferme.