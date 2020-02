Longues-sur-Mer. Salon International de l'Agriculture : à la découverte de la spiruline

La Spiruline des Vikings fait découvrir son produit phare au sein du Pavillon 3, au Salon International de l'Agriculture samedi 22 et dimanche 23 février, Portes de Versailles, à Paris. Depuis mai 2019, Mathieu Boutet s'est lancé dans la culture sous serre de spiruline, une algue aux nombreux bienfaits. Il l'a fait pousser dans des grands bacs d'eau, à Longues-sur-Mer (Calvados) et la vend ensuite sous forme de brindilles. "La plupart du temps, la spiruline est vendue comme compléments alimentaires. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt de la transformer car elle perd alors ses qualités nutritives et son goût..." a expliqué cet ancien scaphandrier qui a découvert cette algue lors d'un voyage en Afrique, qui pouvait, dit-il, lutter contre les problèmes de sous-nutrition. Elle renforcerait entre autres notre système immunitaire. "Aucun de mes enfants n'est tombé malade cet hiver car ils prennent tous les jours une dose de 3 grammes de spiruline" s'est réjoui Mathieu Boutet. Attention toutefois à ne pas aller au-delà de la dose recommandée par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).