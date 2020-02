<. Les Dragons de Rouen font tomber le leader Grenoble au bout de la nuit

Le match

Lors de la 44è journée de Synerglace Ligue Magnus, les Dragons de Rouen se sont imposés chez les Brûleurs de Loups de Grenoble lors de la séance de tirs aux buts 4-3. Les jaunes et Noirs n'avaient besoin que d'un petit point pour conserver la seconde place au classement et le match commençait mal puisque sur l'engagement, les Grenoblois inscrivaient le premier but, un but finalement annulé par la vidéo pour un hors-jeu. Finalement, c'était sur la première pénalité contre les locaux que les Rouennais ouvraient la marque en supériorité numérique par Loic Lampérier. Les Brûleurs de Loups parvenaient à égaliser après dix minutes de jeu par Yann Sauvé. Bien décidés à faire vaciller le leader du championnat, les Rouennais reprenaient l'avantage cinq minutes plus tard par Mikko Lehtinen avant que l'ancien rouennais Alex Aleardi n'égalise à nouveau avant la fin du premier tiers. À 2-2, Nicolas Deschamps inscrivait le seul but du 2è tiers et Alex Aleardi égalisait une 3è fois dans cette rencontre au cours du 3è tiers. Après une prolongation qui ne donne rien, les deux équipes se rendent aux tirs aux buts et à l'inverse de la finale de Coupe de France, les joueurs de Fabrice Lhenry s'imposent sur un nouveau tir victorieux de Marc-André Thinel.

La fiche

Periode 1

Rouen - Loic Lamperier (en supériorité numérique) (Mikko Lehtonen, Chad Langlais) 3 : 41

Grenoble - Yann Sauve (Aziz Baazi) 9 : 56

Rouen - Mikko Lehtonen (Nicolas Deschamps, Florian Chakiachvili) 14 : 17

Grenoble - Alex Aleardi (en supériorité numérique) (Denny Kearney, Joel Champagne) 15 : 24

Période 2

Rouen - Nicolas Deschamps (Joel Caron, Cam Barker) 4 : 12

Periode 3

Grenoble - Alex Aleardi (Kyle Hardy, Christophe Tartari) 6 : 45

Prolongation

(pas de but)

Tirs au but

Rouen - Marc-Andre Thinel

Prochain rendez-vous

Au classement, les Dragons de Rouen ont donc assuré la 2è place et disputeront leur quart de finale de Playoffs face aux Rapaces de Gap, qui ont terminé la saison à la 7è place, au meilleur des sept matches avec les deux premières rencontres de la série sur l'Ile Lacroix mardi 25 et mercredi 26 février 2020.