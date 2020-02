Dieppe. Il décède dans un accident de la route

Un accident de la circulation s'est déroulé, le samedi 22 février, vers 4h10, avenue de Bréauté sur la commune de Dieppe (Seine-Maritime). Une voiture s'est retrouvée sur le toit et sur le bas-côté. Le conducteur a été éjecté du véhicule. La victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des secours. Malgré les tentatives de réanimation, cet homme d'une vingtaine d'années a été déclaré décédé par le médecin du SMUR sur place. Les pompiers ont engagé 2 véhicules et 6 personnes. On ne connaît pas encore les circonstances de cet accident.