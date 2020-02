Normandie. Concours général du Salon de l'agriculture : prêtez-vous attention aux médailles ?

La ferme s'installe en ville. Le Salon international de l'agriculture débute le samedi 22 février, à Paris. Pendant neuf jours, jusqu'au dimanche 1er mars, 125 producteurs de Normandie vont se relayer pour faire découvrir crème, camembert, huîtres et autres légumes au public. Un événement qui distingue chaque année le savoir-faire et l'excellence des produits et vins des terroirs français. Est-ce que vous prêtez attention à ces récompenses quand vous faites vos courses ?

Tendance Ouest sera en direct du Salon de l'agriculture les samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 février.