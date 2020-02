Caen. Un rebond aux States pour faire décoller Aminata Gueye

Le sourire jusqu'aux oreilles, un téléphone qui ne cesse de sonner… comme si une star avait débarqué à la Halle Bérégovoy de Mondeville ce jeudi 20 février. Cette pépite, c'est Aminata Gueye. À seulement 17 ans, elle s'est envolée à Chicago pour participer au camp Basketball Without Borders du vendredi 14 au dimanche 16 février. Là-bas, elle faisait partie des 40 meilleures jeunes joueuses du monde. "J'ai appris la nouvelle par mail pendant les vacances de Noël, raconte-t-elle, encore sous l'émotion. Tout était écrit en anglais, alors Romain (Lhermitte, son entraîneur, NDLR) a dû traduire." La jeune basketteuse aurait pu passer à côté de son rêve. Son départ a été retardé d'un jour à cause d'un problème de visa.

Sur les pas de Marine Johannès

De l'autre côté de l'Atlantique, Aminata avait des journées très chargées. "On se levait entre 6 h 30 et 7 h 30 et on partait pour 3 h 30 de séance d'entraînement. On avait une activité prévue le soir. Je pensais que ça allait être dur au niveau du rythme, mais l'excitation a pris le dessus." Malgré une première soirée ping-pong pas très glorieuse, la jeune femme a très vite pris ses marques. La présence de Serena Kessler, la seule autre Française l'a aussi aidée. "Je la connais depuis quatre ans, on a fait les tests INSEP et le camp d'entraînement ensemble l'été dernier." La barrière de la langue avec les autres stagiaires a vite été brisée. Baskets au pied, l'intérieure de l'USOM a profité de chaque seconde sur le parquet des States. "On a participé à un atelier avec Tacko Fall, l'un des plus grands joueurs de NBA. On devait faire un flotteur (un tir un pied-une main, NDLR) au-dessus d'un joueur de plus de deux mètres. J'ai réussi une fois !", sourit la jeune femme.

Congratulations to @GueyeAmii and Serena Kessler on being named to the #BWBGlobal All-Star team 🇫🇷👏 ! pic.twitter.com/1HP9Ps8b7l — Tom Thuillier (@tom_thuillier) February 16, 2020

Pour son entraîneur mondevillais, la surprise de la sélection était plutôt bienvenue. "Aminata est quelqu'un de très déterminée. Quand elle est sur le terrain, elle n'est pas là pour enfiler des perles mais pour enfiler des paniers !" Surclassée en équipe de France U18 l'an dernier, la Mondevillaise a aussi vécu l'ambiance du All-Star Game, organisé en même temps que sa sélection. "C'est un rêve pour tout basketteur. J'ai rencontré des joueurs qu'on voit uniquement à la télé, comme Lebron James ! C'était fou. Je ne suis pas près d'oublier cette expérience." Une certaine Marine Johannès, passée par Mondeville elle aussi, a vécu la WNBA avec la franchise des New York Liberty à l'été 2019. Va-t-elle s'en inspirer ? "J'espère pour elle. Il y a des différences entre une bonne joueuse, une très bonne joueuse et une championne. Elle sera dans une des trois catégories mais laquelle, je ne sais pas…"

Aminata Gueye, aux côtés de Tacko Fall lors d'un entraînement au camp Basketball Without Borders. - Aminata Gueye