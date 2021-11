Manche. Granville bascule dans le carnaval pour cinq jours de fête

Du vendredi 21 au mardi 25 février, Granville va basculer dans un tout autre univers, le temps du carnaval, le 146e !

Pas moins de 47 chars défileront, aux thèmes très inspirés et satiriques sur l'actualité locale, notamment à l'approche des élections municipales en mars prochain. Cette année, c'est Gémof Trône 1er, roi de la grande roue municipale, de la place chaude et de la brocante aux élus qui va s'emparer de la ville et régner tout le temps de la fête.

Ce sont encore des milliers de visiteurs qui viendront découvrir ce carnaval auquel les habitants sont très attachés, affirme Antonina Julienne, qui est à la tête de cette énorme organisation.

Antonina Julienne Impossible de lire le son.

Les carnavaliers sont évidemment très impliqués, mais tout le monde est invité à s'immiscer et à participer activement à la fête, rappelle Antonina Julienne.

Antonina Julienne Impossible de lire le son.

La fête débute dès ce vendredi 21 février, avec le traditionnel concert d'ouverture du carnaval donné cette année par les Auvergnats de Wazoo et leur tube Et moi pendant c'temps là, j'tournais la manivelle, avec en première partie, le groupe de jeunes Caennais School of Rock.

Le lendemain, samedi 22 février, des animations musicales auront lieu sur le marché, les clés de la ville seront remis au roi carnaval à 14 heures, juste avant le départ de la cavalcade des enfants et un bal des enfants à la Maison du carnaval à 15 h 30. Pour les plus grands, rendez-vous à 18 heures, pour le concert de Jet Blast, cours Jonville. À 20 heures, "Ça tire, le défilé", animé par le groupe Enomystik à la Maison du carnaval. La déambulation des fanfares dans le centre-ville débutera à 21 heures, avant le set de DJ Fou, cours Jonville.

Dimanche 23 février sera une grande journée carnavalesque ! Les aubades musicales dans le centre-ville débuteront à 10 heures. À 13 h 30, place à la grande cavalcade avec trois départs, depuis le port, le casino et la Haute-ville, 47 chars au total formant un cortège de 7 kilomètres ! Puis une grande cavalcade lumineuse défilera, à partir de 21 heures.

Lundi 24 février, on dansera ! "Bal des toujours jeunes", à partir de 14 h 30 salle Saint-Nicolas, s'ensuivront "le bal à papa" à la Maison du carnaval et "le bal à maman" salle du Hérel, tous deux à partir de 19 heures.

Autre très grand moment de fête, le dernier jour, le mardi 25 février, avec la cavalcade satirique et humoristique : départ à 14 h 30 depuis le Calvaire. Le jugement et l'exécution du roi Gémof Trône 1er, roi de la grande roue municipale, de la place chaude et de la brocante aux élus auront lieu à 16 h 30 dans le bassin à flot, avant la grande bataille de confettis sur le cours Jonville. Enfin, pour clore ce 146e carnaval de Granville, une dernière soirée aura lieu, pour la nuit des intrigues.