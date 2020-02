Normandie. À 20 ans, la chanteuse manchoise Jayde connait une popularité inattendue

"Booba m'a donné un coup de pouce énorme. Je suis très heureuse de tout ce qui se passe." Jade Parey a les yeux qui brillent. La jeune femme de 20 ans, en troisième année de licence d'anglais à Caen, est plus connue désormais sous le nom de Jayde. C'est avec ce nom de scène qu'elle publie depuis quelques mois des reprises piano-voix sur les réseaux sociaux. Le samedi 6 février, quand le rappeur Booba partage une de ses vidéos - Je l'aime à mourir de Francis Cabrel - tout s'accélère. Messages, interviews de médias locaux et nationaux... "C'est surprenant et très agréable, mais cela fait aussi un peu peur !", confie Jayde, qui n'en revient toujours pas. "Sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de messages. On m'a reconnue dans la rue, j'ai même signé un autographe dans le tramway !"

Bientôt dans Starmania ?

Certains professionnels ne s'y trompent pas. La Manchoise a été contactée par plusieurs labels de musique et par le producteur du remake de Starmania, mis en scène par le Rouennais Thomas Jolly. Elle pourrait passer le casting pour le rôle de Cristal, autrefois interprété par France Gall. Une belle reconnaissance pour Jayde, qui a donné son premier concert à 11 ans et fait ses débuts avec le groupe Unbridled, formé au collège de Saint-Sauveur-Landelin. Avant de voir, peut-être, sa carrière décoller, Jayde espère que cette popularité soudaine lui permettra de financer son premier EP, pour lequel elle a ouvert une cagnotte sur Internet en juin dernier. Et après ? "Mon rêve, c'est d'enchaîner les concerts, pourquoi pas une tournée, des duos avec des artistes que j'aime..." En attendant, un jour, de fouler la scène du Zénith de Caen, le calendrier de concerts se remplit. La jeune femme jouera en solo et avec son groupe, au festival Jazz sous les Pommiers, et est déjà sûre d'ouvrir le bal des sapeurs-pompiers de Caen, le 13 juillet.

Plus de compositions de Jayde à écouter sur Spotify