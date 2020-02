Calvados. Rapatriés de Chine : les images du village vacances qui les accueille

Leur avion est en route pour Wuhan, épicentre de l'épidémie de coronavirus en Chine. Une trentaine de ressortissants français vont être rapatriés vendredi 21 février, et placé à l'isolement au Normandy Garden de Branville, un village vacances situé entre Deauville et Cabourg. Il s'agit d'une mesure de précaution. Aucun des ressortissants accueillis ne présente de symptôme de l'épidémie.

Les autorités ont choisi ce site pour sa proximité avec les aéroports et le CHU de Caen, équipé pour recevoir des patients en cas de suspicion de maladie. Le Normandy Garden, qui comprend 330 logements, sera littéralement coupé en deux, avec une partie du village vacances, 77 logements, privatisée pour les rapatriés. Des barrières métalliques étaient en cours d'installation sur place, ce matin, pour séparer les zones réservées aux Français de retour de Chine.

Ces derniers seront logés dans des cottages et suivis par une équipe médicale (médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues) de 13 personnes, présente 24h/24 et sept jours sur sept. Côté sanitaire, un contrôle de température sera assuré deux fois par jour, pour surveiller l'apparition éventuelle du coronavirus. En cas de symptômes, "la personne serait transférée au CHU de Caen où elle serait mise à l'isolement. Le patient restera pour un minimum de 14 jours en secteur hospitalier", indique Renaud Verdon, chef de l'unité maladies infectieuses et tropicales au CHU de Caen. "Le CHU s'est déjà organisé depuis plusieurs semaines pour pouvoir accueillir des personnes qui seraient suspectes d'être infectées par le Covid 19", ajoute le médecin.

Une équipe de 25 militaires est aussi mobilisée pour gérer les entrées et sorties du site, où séjournent en ce moment des vacanciers lambda. Certains d'entre eux ont d'ailleurs appris l'arrivée des rapatriés par la presse !