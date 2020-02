Rouen. Rouen se remet dans le droit chemin contre Bordeaux

Le match

Après la finale de Coupe de France perdue dimanche 16 février, les Jaunes et Noirs se devaient de se remettre dans le sens de la marche pour tenter de conserver leur seconde place au classement et le match ne démarrait pas de la meilleure des manières puisque après seulement 1 minute 30 de jeu, les Bordelais ouvraient la marque par Jonathan Lessard. Un avantage qui durait dix minutes avant que Marc-André Thinel qui disputait son dernier match à domicile avant les play-offs ne vienne égaliser puis c'était au tour de Nicolas Deschamps de donner l'avantage aux Rouennais et à Cam Barker de faire le break à 3-1. Fatigués par le match de dimanche dernier, les joueurs de Fabrice Lhenry commettaient des erreurs défensives et provoquaient le retour des Boxers à 3-2 peu avant la fin du premier tiers par Julien Guillaume. AU début du 2e tiers, les visiteurs du jour refaisaient le même coup en inscrivant au bout d'une minute le bruit de l'égalisation par Alexandre Mulle. Mikko Lehtonen redonnait l'avantage aux Normands et Jonathan Lessard égalisait de nouveau à 4-4. Le dernier tiers tournera finalement à l'avantage des locaux qui inscrivaient deux nouveaux buts par Mathieu Roy et Loïc Lampérier.

La fiche

Période 1

Bordeaux - Jonathan Lessard (Francois Paquin, Julian Junca) 1:26

Rouen - Marc-André Thinel (Nicolas Ritz, Atte Makinen) 11:29

Rouen - Nicolas Deschamps (Joel Caron, Bastien Maia) 13:00

Rouen - Cam Barker (Anthony Guttig, Joris Bedin) 15:33

Bordeaux - Julien Guillaume (Mathias Arnaud, Maxime Moisand) 17:37

Période 2

Bordeaux - Alexandre Mulle (Robin Colomban, Maxime Moisand) 1:12

Rouen - Mikko Lehtonen (Kevin Dusseau, Joel Caron) 12:30

Bordeaux - Jonathan Lessard (Victor Barbero, Francois Paquin) 13:00

Période 3

Rouen - Mathieu Roy (Marc-André Thinel, Cam Barker) 8:39

Rouen - Loic Lamperier (Marc-André Thinel, Nicolas Ritz) 15:52

Prochain rendez-vous

Grâce à cette victoire, les Dragons de Rouen conservent leur seconde place devant Angers mais affronteront le leader Grenoble vendredi 21 février 2020 pour le compte de la dernière journée de saison régulière avant le début des playoffs.