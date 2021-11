Normandie. Un vaste trafic de drogue démantelé, huit individus jugés

Un vaste réseau de trafic de stupéfiants, qui touchait notamment des communes du sud-ouest de l'Eure, a été démantelé au terme d'une longue enquête de gendarmerie. C'est en octobre 2019 qu'une information judiciaire a été ouverte alors que la brigade de recherches d'Évreux menait une enquête pour remonter la filière de ce trafic de stupéfiants qui "générait de l'insécurité pour les habitants", raconte la gendarmerie de l'Eure sur sa page Facebook.

Des allers-retours depuis les Pays-Bas

Si plusieurs interpellations en flagrant délit ont eu lieu dans les communes concernées, grâce au peloton de surveillance et d'intervention d'Évreux, il s'est agi de remonter toute la filière de ce trafic. "Grâce aux investigations, il est déterminé que les trafiquants effectuent des allers-retours réguliers entre la Belgique, la France et les Pays-Bas", indique la gendarmerie.

L'enquête s'accélère le mardi 11 février avec l'intervention du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) et du groupe d'observation et surveillance de Rouen qui arrêtent deux voitures sur l'autoroute A1, dans le Pas-de-Calais, en provenance des Pays-Bas. 9 kg d'héroïne sont découverts à bord du véhicule : 3 kg d'héroïne pure et 6 kg de produits servant à "couper" la drogue.

Grande mobilisation des gendarmes

"Dans la continuité, des perquisitions sont effectuées en Ile-de-France et en Eure-et-Loir aux domiciles des mis en cause", poursuit la gendarmerie de l'Eure. Ce sont, au total, huit personnes qui sont interpellées dans cette affaire, mobilisant des gendarmes d'Évreux, de Dreux (Eure-et-Loir), des Andelys (Eure), de Villeneuve d'Ascq (Nord) et les équipes cynophiles du Calvados, de l'Oise et de l'Eure.

Présentés devant le tribunal correctionnel d'Évreux, sept individus ont été mis en examen et incarcérés et le huitième interpellé a été placé sous contrôle judiciaire.