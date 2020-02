Rouen. Le cirque Arlette Gruss fête ses 35 ans

En septembre dernier, la ville d'Aix-les-Bains était le point de départ de la tournée des 35 ans du cirque Arlette Gruss. Depuis, les dates se sont enchaînées dans l'hexagone, jusqu'à l'arrivée récente en Normandie ; dernièrement c'est la ville d'Evreux dans l'Eure qui a accueilli toute la famille de circassiens. Désormais, c'est à Rouen que le chapiteau est installé, du jeudi 20 février au dimanche 1er mars, sur l'esplanade Saint-Gervais.

Gilbert Gruss et l'ensemble de ses collaborateurs ont une mission : époustoufler le public en faisant évoluer le spectacle selon les envies de ceux qui viennent le voir. Par exemple, l'année dernière, des lions ont été réclamés sur les représentations ; cette année, six lionnes sont présentes sur la piste.

Ce spectacle, nous l'évoquons avec Rémy Becuwe, chargé de communication chez Arlette Gruss.

Pendant deux heures, tout est millimétré, rien n'est laissé au hasard et vous n'aurez pas de temps morts. Les animaux seront également sous le feu des projecteurs, nous avons évoqué plus haut le retour des lionnes, mais quelles autres espèces joueront devant le public ?

Un spectacle comme celui-ci demande de longues semaines de préparation et l'implication de plus de 130 personnes. Cette tournée n'est pas seulement une date d'anniversaire (les 35 ans), c'est aussi le retour de ce que les passionnés et professionnels du cirque appellent "La Cathédrale".

Pour retrouver les tarifs, les horaires des représentations et toutes les infos nécessaires, rendez-vous sur cirque-gruss.com. A Noter que toute la journée, de 10 heures à 19 heures, la visite des installations extérieures sera possible pour découvrir les animaux et leur espace de vie.

Découvrez la vidéo de présentation du spectacle réalisée par Arlette Gruss :