C1: Paris et Neymar veulent briser, à Dortmund, la malédiction des 8es

Le talent pour conjurer le mauvais sort ? Le PSG et sa superstar Neymar, traumatisés par les blessures et les éliminations prématurées en Ligue des champions, espèrent briser la malédiction en huitièmes de finale contre Dortmund et son redoutable "Mur jaune", mardi au match aller (21h00).