Trouville-sur-Mer. La patinoire anime le cœur de la ville

C'est un rendez-vous que les habitants de Trouville-sur-Mer ont pris l'habitude de cocher dans leur agenda : le retour de la patinoire, jusqu'au dimanche 8 mars. Une vraie patinoire de glace, comme le rappelle Lucie Lefèvre, chargée des animations à l'Office de tourisme.

Autour, des animations comme du maquillage et surtout un chalet gourmand qui ouvrira ses portes le mercredi, pour la bonne cause puisque ce sont les bénévoles de la Croix Rouge qui sont en charge des crêpes.

Mais surtout, l'immanquable ce week-end, c'est le spectacle de la Reine des neiges. Tous les personnages du film d'animation seront présents et proposeront deux spectacles, à 15 heures et à 16 h 30. Il sera également possible pour les petits de se prendre en photos avec leurs héros préférés.

Un large programme d'animations

La cité trouvillaise va également proposer de nombreuses animations durant les vacances. Lecture, art, cuisine, il y en a pour tous les goûts. Lucie Lefèvre, elle, s'occupe de l'atelier Brico'Cool.

Des rendez-vous mystérieux vous emmènent sur les traces des fantômes, avec l'Enigmatik Expérience. Des animations gratuites pour la plupart, comme l'explique Lucie Lefèvre.

