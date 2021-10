Nouvelle Star version Direct 8 avec Hanouna

Juré emblématique de Nouvelle Star, lors de sa diffusion sur M6, André Manoukian aurait accepté de rendosser son rôle, dévoile Puremedias.com. Le compositeur à la verve prolixe retrouverait Sinclair, qui avait participé au télé-crochet en 2008 et 2009.



Deux nouveaux les rejoindraient : la chanteuse belge Maurane, les négociations seraient encore en cours, et le musicien et producteur Bertrand Burgalat.



Disparue de l'antenne depuis deux ans, Nouvelle Star reviendrait à l'automne sur Direct 8, chaîne qui devrait passer aux commandes de Canal+ dans peu de temps. Cyril Hanouna devrait en assurer la présentation, comme Benjamin Castaldi, Virginie Efira et Virginie Guilhaume l'ont fait de 2003 à 2010 sur M6.



Les castings se dérouleront de septembre à octobre prochains à Marseille, Lyon, Lille, Rennes, Toulouse, Strasbourg et Paris.