Caen. Les promesses de l'État

La date n'a pas été choisie par hasard : 15 ans jour pour jour après l'adoption de la loi de 2005 sur le handicap, une conférence nationale sur le sujet avait lieu le mardi 11 janvier. Emmanuel Macron y a fait plusieurs annonces, parmi lesquelles la création d'un numéro national unique, le 360, à partir du 1er janvier 2021, pour aider les familles à trouver un accompagnant scolaire ou une place en établissement, la création de places supplémentaires dans des établissements spécialisés ou encore la création de 11 500 postes d'AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap) d'ici 2022.

"On le voit d'un bon œil. Néanmoins, ce sont des annonces qu'on entend tous les ans, et à chaque rentrée, on dénonce le fait que 8 000 élèves se retrouvent sans accompagnant. Des élèves qui ont le droit d'être accompagnés individuellement dans la classe, pourtant ils ne peuvent pas bénéficier de ce droit pour faute de moyens et de personnels. On veut rester optimistes, attendons de voir ce qu'il va se passer", indique Clément Gazza, directeur du territoire Calvados Manche pour l'APF.