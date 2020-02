Alençon. Collecte annuelle : les Restos du Cœur recherchent des bénévoles

La Collecte nationale des Restos du Cœur est un événement important de la vie de l'association, qui mobilise bénévoles et partenaires pour collecter un maximum de produits alimentaires et d'hygiène, auprès de la clientèle des grandes surfaces et magasins de proximité. Les Restos de l'Orne lancent un appel à tous les bénévoles.