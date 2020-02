Nationale 1. Après s'être sabordés, les Vikingscompliquent encore la tâche

Tout le monde attendait une réaction du Caen Handball après la déroute de Gonfreville à l'entame de la phase retour du championnat de N1. Dimanche 16 février, les Vikings semblaient avoir parfaitement retenu la leçon puisque leur première période contre Frontignan se sera révélée cohérente et conquérante. Seulement, les joueurs de Roch Bedos ont peu à peu perdu leur handball lors du deuxième acte pour finalement voir leur avance de six buts réduite à néant dans les derniers instants, un penalty adverse venant sonner le gong final et un retour de nulle part pour Frontignan qui fêtait ce point comme un succès (33-33). Le match nul avait ainsi des allures de défaite pour les Calvadosiens et le jeune Tom Andreau : "Beaucoup de tirs à six mètres ont échoué, on ne peut s'en prendre qu'à notre handball. En défense, on s'est un peu relâché en deuxième mais on était présent, ça a surtout péché au niveau du shoot. Je pense qu'il y a quand même eu une réaction." Septième du classement, le Caen Handball reste loin des sommets avant de recevoir le Cercle Paul-Bert de Rennes, dimanche 23 février.