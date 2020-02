Football. National. . L'un doit continuer sur sa lancée, l'autre non ! 

Les joueurs de QRM recevront Concarneau au stade Robert-Diochon, vendredi 21 février. Suite à leur victoire contre Créteil, les joueurs de Manu Da Costa sont actuellement à la 11e place du classement. "Il faut que tout le monde garde bien les pieds sur terre et continue de bien travailler, car le championnat est encore long" a confié l'entraîneur des Sang et Or de Normandie qui veut voir ses joueurs poursuivre sur leur bonne dynamique.

Rouen, le coup de la panne

Suite à sa défaite contre Granville le week-end dernier (0-2), le FC Rouen doit à l'inverse, casser sa spirale négative et renouer avec la victoire s'il souhaite retrouver sa place de leader de Nationale 2. Les Diables Rouges iront affronter la réserve d'Angers, samedi 22 février. Après sa défaite contre le Stade Briochin, le CMS Oissel plus que jamais relégable recevra Sannois, également samedi 22 février à 18h. Après sa défaite contre Alençon (2-0), la réserve de QRM d'une courte trêve avant de retrouver les terrains le 29 février pour le derby face à la réserve du HAC pendant que Grand-Quevilly (11e) ira défier Caen "B".