Caen. Municipales : Gilles Déterville dévoile les noms de la liste Caen au Cœur

La liste Caen Au Cœur est soutenue par le PS, Génération.s et la Gauche républicaine et socialiste. A sa tête, Gilles Déterville, candidat à la mairie de Caen, premier secrétaire du parti socialiste dans le Calvados et conseiller départemental. Les 55 personnalités qui la composent forment "une liste d'alliance et de citoyens de Caen" qui est "ancrée à gauche et écologiste" précise-t-il. Elle a été construite de façon à ce que les "Caennais se retrouvent dans cette liste" avec un équilibre sur les âges (de 18 à 78 ans), sur les catégories socio-professionnelles et sur les quartiers. Le projet répond à "la triple urgence : écologique, sociale et démocratique". S'ajoute à cela la question du bien vivre ensemble. Une mesure emblématique est au cœur du programme : la gratuité des transports en commun. Elle implique à la fois "la question écologique et sociale" affirme Bastien Recher, 3e de la liste, membre de Génération.s. La lutte pour limiter les émissions de gaz à effet de serre est essentielle. Les candidats entendent aussi lutter contre les inégalités sociales et territoriales et pour l'amélioration des services publics.

La liste complète

1. DETERVILLE Gilles, consultant, 62 ans, Sainte-Thérèse

2. ANNE Annie retraitée, cadre Dirigeante du secteur social & médicaux social 64 ans, Saint-Ouen

3. RECHER Bastien, urbaniste, 41 ans, Saint Julien

4. DENIS Martine, enseignante, 53 ans, Venoix

5. SOUBIEN Jeff, assistant technique, 41 ans, Chemin vert

6. ACHOUCHI Salya, juriste, 40 ans, Saint Gilles

7. LE GAL Thibaut, sans profession, 27 ans, Chemin vert

8. ZEBAZE Cécile, chargée de contrôle structures, 61 ans, Sainte-Thérèse

9. PAIN Aurélien, professeur, 28 ans, Chemin vert

10. SGORBINI Béatrice, cadre dans le privé, 61 ans, Jardin des plantes

11. BLANCHETIER Pascal, conseiller municipal éducation, 56 ans, Clemenceau

12. MOKHEFI Djamila, avocate, 51 ans, Centre ville

13. DOLD Georges, retraite, 61 ans, Grâce de Dieu

14. MERIEULT Émilie, gestionnaire de paie, 37 ans, Calvaire Saint Pierre

15. FUTTERER Igor, directeur artistique, 52 ans, centre-ville

16. LEMAIRE Lara, étudiante, 21 ans, centre-ville

17. LOUVEL Olivier, magasinier cariste, 49 ans, Guérinière

18. SIMON Karine, sans profession, 50 ans, Chemin vert

19. URBANI Louis, assistant pédagogique, 30 ans, centre-ville

20. LAVILLIONNIERE Isabelle, chef de rang, 64 ans, Calvaire Saint Pierre

21. LEGAL Jean, Retraité, directeur de préfecture, 71 ans, le port

22. HUARD Valérie, animatrice sportive, 53 ans, Beaulieu

23. REY Romain, sans profession, 25 ans, Folie Couvrechef

24. PERRETTE Christelle, artisane crêpière, 46 ans, Guérinière

25. DAUNAY Quentin, étudiant, 20 ans, Guérinière

26. ALVES Jacqueline, auxiliaire de vie, 61 ans, St Jean Eudes

27. BIETRY Luc, agent d'entretien, 63 ans, Sainte-Thérèse

28. BOULLTE DANCEL Claudie, retraitée de la banque, 73 ans, St Jean Eudes

29. MARI NOUHOU Assain, sans profession, 60 ans, Grâce de Dieu

30. FROMONT Elisabeth, technicien de recherche, 45 ans, Calvaire Saint Pierre

31. CHICAULT Philippe, militant associatif, 50 ans, Folie Couvrechef

32. ROUBIER Joëlle, retraitée, 64 ans, centre-ville

33. MENARD Paul, étudiant, 19 ans, Folie Couvrechef

34. KERGUELLEN Martine, comptable, 61 ans, Grâce de Dieu

35. DELAUTRE Colin, orthophoniste, 39 ans, Rives de l'Orne

36. PERRIER Louise, étudiante, 21 ans, le port

37. DANCEL Guy, retraité de la banque, 72 ans, St Jean Eudes

38. LEROY Isabelle, retraitée du commerce, 73 ans, Venoix

39. LEROY Cédric, enseignant, 44 ans, Beaulieu

40. DUBRULLE Isabelle, aide ménagère, 49 ans, Calvaire Saint Pierre

41. RABEHARINIRINA Henry Zo, chauffeur livreur, 41 ans, Folie Couvrechef

42. FRIGOUT Marie-Dominique, retraitée de l'éducation spécialisée, 73 ans, Saint-Paul

43. BOUTIN François, statisticien retraité, 64 ans, Chemin vert

44. SKAZA Sylvie, retraitée, 64 ans, Clos Herbert

45. DANTO Corentin, étudiant, 24 ans, Calvaire Saint Pierre

46. HARANG Marie-Noëlle, aide-soignante, 58 ans, Calvaire Saint Pierre

47. PRINCE Clément, électricien, 21 ans, Grâce de Dieu

48. LEMARIE Sylvie, institutrice retraitée, 69 ans, centre-ville

49. FRESNEL Franck, sans profession, 49 ans, Guérinière

50. PAIN Fiona, étudiante, 21 ans, centre-ville

51. EUDES Michel, retraité, 68 ans, Venoix

52. FOUQUE Françoise, infirmière retraitée, 75 ans, Chemin vert

53. DIVETAIN Jacques, enseignant à la retraite, 78 ans, Saint-Gilles

54. VOISIN Laurence, sans profession, 45 ans, centre-ville

55. LEMONNIER Serge, retraité de l'administration universitaire, 71 ans, Jardin des plantes