Caen. Municipales : Rudy L'Orphelin dévoile sa liste

Samedi 15 février, les noms de la liste Caen écologiste et citoyenne menée par Rudy L'Orphelin ont été dévoilés. La liste est composée à moitié de personnes issues de la société civile et de l'autre moitié issue de courants politiques différents : Parti Communiste Français, Europe Ecologie Les Verts, Cap 21 et Citoyens à Caen. "Dans cette liste, il y a une dimension d'expérience et de renouvellement", indique Rudy L'Orphelin. Tous les quartiers sont représentés. Pour ce qui est de l'âge, cela s'étend de 28 ans à 73 ans, pour une moyenne de 48 ans. La liste se compose de quatre conseillers municipaux sortants dont Rudy L'Orphelin en tête de liste, Xavier Le Coutour en 5ème position, Lilian Bellet en 7ème position et Claudine Maguet en 12ème position.

Les 55 co-listiers :

1. Rudy L'Orphelin, Juriste territorial, Conseiller municipal sortant, ancien maire-adjoint, 37 ans, Maladrerie / Chemin Vert (EELV).

2. Alexandra Beldjoudi, Gérante d'entreprise de restauration, 35 ans, Venoix (Société civile).

3. Françis Joly, Cadre commercial, ancien Conseiller municipal, 51 ans, Sainte-Thérèse (EELV).

4. Béatrice Hovnanian, Professeure agrégée, 46 ans, Hastings (CAP 21).

5. Xavier Le Contour, Professeur de médecine, Conseiller municipal sortant, ancien maire-adjoint, 66 ans, Centre ancien (Citoyens à Caen).

6. Céline Pain, Responsable culture dans une structure d'éducation populaire, 45 ans, Sainte-Thérèse (Société civile).

7. Lilian Bellet, Travailleur social, Conseiller municipal sortant, 32 ans, Demi-Lune (PCF).

8. Laurence Maunoury, Avocate, ancienne Batonnière de Caen, 62 ans, Bosnières (Citoyens à Caen).

9. Antoine Courtois, Architecte, 41 ans, Caponière (Société civile).

10. Caroline Amiel, Enseignante-chercheuse, biologiste, Conseillère régionale de Normandie, 57 ans, Venoix (EELV).

11. Raphaël Richard, Journaliste, 41 ans, Sainte-Thérèse (Société civile).

12. Claudine Maguet, Infirmière coordinatrice retraitée, Conseillère municipale sortante, ancienne maire-adjointe, 64 ans, Vaucelles (Citoyens à Caen).

13. Eric Fourez, Comédien-régisseur, 71 ans, Carrières Saint-Julien (Citoyens à Caen).

14. Sylvie Relland, Auto-entrepreneuse en couture, ancienne maire-adjointe, 57 ans, Quartier des fleurs (PCF).

15. Sébastien Bellet, Ingénieur transports / mobilité, 43 ans, Demi-lune (EELV).

16. Margot Lion, Coordinatrice d'une association de promotion d'une économie responsable, 28 ans, Centre ancien (Société civile).

17. Valéry Deschamps, Enseignant retraité, 64 ans, Saint-Gilles (Société civile).

18. Clara Monnier, Enseignante de biologie-écologie, responsable associative à la Guérinière, 48 ans, Sainte-Thérèse (Société civile).

19. Julien Hermily, Fonctionnaire territorial, 41 ans, Vaucelles (EELV).

20. Katell Prigent, Architecte programmiste AMO, 60 ans, Demi-lune (EELV).

21. Guillaume Lefrançois, Ingénieur énergie/environnement, 42 ans, Vaucelles (Citoyens à Caen).

22. Alexandra Duhamel, Cheffe de projets associatifs nationaux – lutte contre l'exclusion, 32 ans, Grâce de Dieu (Société civile).

23. Igor Garncarzyk, Personnel de direction de l'éducation nationale, Secrétaire général national du snUpden-FSU, 56 ans, Folie Couvrechef (PCF).

24. Sabrina Taïleb, Femme de ménage, 38 ans, Calvaire Saint-Pierre (Citoyens à Caen).

25. Julien Voit, Responsable abonnements au magazine La Maison Écologique, 35 ans, Sainte-Thérèse (EELV).

26. Chantal Garoby, Acheteur industriel, 37 ans, Vaucelles (Société civile).

27. Gwénaël Dupuis, Secrétaire général d'un syndicat, 46 ans, Venoix (Société civile).

28. Delphine Chaise, Enseignante en lettres classiques dans le secondaire, 43 ans, Sainte-Thérèse (Société civile).

29. François Glaizot, Animateur de l'écoconstruction, 36 ans, Venoix (Société civile).

30. Malika Regaïa, Chargée de mission, 46 ans, Saint-Jean Eudes (Société civile).

31. Gratien Atchrmi, Ingénieur informaticien, ancien Conseiller municipal, 64 ans, Guérinière (Citoyens à Caen).

32. Aline Turquin, Artiste chorégraphe, 46 ans, Venoix (Société civile).

33. Cyril Beaux, Directeur adjoint d'un magasin bio, 45 ans, Maladrerie (Société civile).

34. Nathalie Lamendour, Sage-femme retraitée, ancienne Conseillère municipale, 61 ans, Venoix (Citoyens à Caen).

35. Nicolas Vigneron, Interne en médecine, 30 ans, Quartier du port (Société civile).

36. Aurélia Mousset, Chargée de développement dans le secteur médico-social, 43 ans, Quartier de la gare (Société civile).

37. Jean-Marc Mandonnet, Manipulateur en radiologie, 48 ans, Grâce de Dieu (Société civile).

38. Émilie Santolaria, Assistante juridique, 39 ans, Maladrerie (Société civile).

39. Thierry Savary, Chef d'entreprise, Vice-président de la chambre des métiers Calvados/Orne, 64 ans, Saint-Ouen (Citoyens à Caen).

40. Béatrice Derette, Esthéticienne – Formatrice, 56 ans, Centre-ville (Société civile).

41. Sébastien Marie, Responsable associatif, 40 ans, Sainte-Thérèse (PCF).

42. Chantal Tanter, Technicienne de laboratoire retraitée, Secrétaire générale de Force Ouvrière au CHU, 66 ans, Quatrans (Citoyens à Caen).

43. Franck Merguez, Chef de magasin, militant syndical, 51 ans, Maladrerie/Beaulieu (Société civile).

44. Élodie Paillard, Architecte, 29 ans, Quartier du port (Société civile).

45. Hugo Lemonnier, Magasinier, 33 ans, Chemin Vert (Société civile).

46. Colette Gissot, Directrice de projets informatiques, ancienne maire-adjointe, 60 ans, Clos Herbert (EELV).

47. Yanis Souami, Directeur d'entreprise, 37 ans, Saint-Ouen (Société civile).

48. Marie-Joëlle Redor, Professeur d'Université émérite, 65 ans, Hastings (Société civile).

49. Alban Perret, Assistant d'éducation / collaborateur d'élus, 30 ans, Vaucelles (EELV).

50. Élodie Frago, Cadre dans le social et médico-social, 49 ans, Vaucelles (Citoyens à Caen).

51. Michel Langris, Enseignant retraité, 73 ans, Folie Couvrechef (EELV).

52. Christine Lucas, Agent EDF, 56 ans, Maladrerie (PCF).

53. André Gasson, Responsable associatif, rétraité de l'éducation nationale, 66 ans, Quartier des fleurs (Société civile).

54. Pascale Cauchy, Médiatrice, ancienne élue municipale et régionale, 62 ans, Venoix (EELV).

55. Pascal Cazin, Militant associatif, retraité de l'enseignement, 66 ans, Saint-Jean Eudes (CAP 21).