Fécamp. La tempête Dennis provoque un éboulement de la falaise

La tempête Dennis fait de nouveaux dégâts en Seine-Maritime. Suite à un éboulement de falaise à Dieppe il y a deux jours, c'est celle de Fécamp qui s'est écroulée ce dimanche 16 février en début d'après-midi sur une cinquantaine de mètres au niveau du quai des Pilotes. Selon nos informations, cette zone était déjà fragilisée et balisée par la mairie et les forces de l'ordre. Les sapeurs-pompiers et la mairie étaient sur place pour assurer la sécurité cet après-midi. Aucun blessé n'est à déplorer.