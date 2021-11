Normandie. Omneo premium : que pensent les caennais de ce nouveau train ?

Avant une première mise en circulation lundi 17 février, le premier Omneo premium, nouveau train commandé par la région Normandie auprès du constructeur canadien Bombardier a fait une halte en gare de Caen samedi 15 janvier, pour permettre aux curieux de le découvrir. Au total, la région a commandé 40 trains, qui remplaceront progressivement les rames corail. Alors qu'en ont pensé les Caennais ? "il est très bien équipé, distributeur de boissons, port USB, prise électrique, de bons sièges. Je ne prends pas souvent le train mais vraiment je trouve que c'est pas mal, ça me donne envie !", indique un des curieux venus s'aventurer dans ces nouvelles rames. Pour d'autres en revanche tout n'est pas positif : "On pourrait dire qu'il est tarabiscoté. On monte deux marches, on en redescend quatre, il n'y a que les toilettes qui sont de plain-pied. C'est compliqué de monter et descendre les marches avec des valises ou des poussettes".

Ce premier train, disposant de 505 places par rame, circulera en alternance sur les lignes Paris-Caen-Cherbourg et Paris-Rouen-Le Havre.