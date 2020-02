Rouen. Intermarché s'installe rue Jeanne d'Arc avec des nouveautés

Une enseigne chasse l'autre. Désormais il faudra compter sur Intermarché en lieu et place d'Auchan supermarché, dans cette galerie située près du Théâtre des arts à Rouen. Ici, nous sommes "au cœur des mutations qui affectent la manière de consommer des Français" aime à souligner Céline Maupin, directrice de l'espace commercial. Les grands hypers et supermarchés n'ont plus la côte. La clientèle recherche des alternatives qui refusent le gigantisme, qui allient la proximité, les circuits courts et les offres innovantes.

Des start-up à l'honneur

Parmi ces dernières, une large place aux références bio, au vrac en silo, aux produits issus d'opérateurs locaux, et aux "start-up" mises au service de la consommation différente. C'est le cas des Infarmers, entreprise qui gère la culture de plantes aromatiques à distance dans une serre haute technologie. Les pousses sont cueillies régulièrement et mises en vente dans le rayon frais du magasin.

Véronique Tranchant, attachée de direction, attire l'attention sur une autre plus-value innovante : "L'espace grignotage et restauration rapide" proposée par la start-up Labelvie au sein du magasin.

Une galerie en décor "trompe l'œil" qui mène de la rue Jeanne-d'Arc au magasin. - Joël Dupressoir

Le consommateur souhaitant se restaurer sur place peut accéder, via son ticket de caisse, au Relais des arts situé en face du magasin dans la galerie qui mène au théâtre du même nom, galerie ayant fait l'objet d'une décoration artistique en trompe-l'œil.

Pratique. Intermarché express au 9 rue Jeanne d'Arc à Rouen. Ouvert tous les jours.