Honfleur. Travail dissimulé, logement précaire : plusieurs chantiers épinglés

Les inspecteurs de l'Urssaf ont mis au jour des cas de travail dissimulé lors de visites sur trois chantiers situés à Honfleur et ses alentours. Au total, seize salariés non déclarés et un auto-entrepreneur qui dissimulait son activité ont été identifiés dans cinq affaires différentes. Parmi les sociétés contrôlées le mercredi 15 janvier et le lundi 20 janvier, une société de la région de Caen sera poursuivie pour avoir employé deux maçons non déclarés. "L'un d'entre eux cumulait cette activité alors qu'il bénéficiait d'aides sociales", précise l'Urssaf. Sur le chantier de construction d'une résidence, deux sociétés de peinture de la région de Rouen ont été épinglées. Dans une boulangerie en rénovation, six salariés - non déclarés - d'une entreprise parisienne effectuaient des travaux de démolition. Une partie était logée sur le chantier, "dans des conditions précaires". Ils ont été pris en charge par la police aux frontières. Un PV de travail dissimulé sera prochainement transmis à la justice pour chacune des entreprises concernées. Les patrons risquent jusqu'à trois ans de prison et 45 000 € d'amende.