Musique. Le titre événement du prochain James Bond dévoilé par Billie Eilish !

C'est une nouvelle étape pour la chanteuse qui surfe sur les succès depuis un an, avec déjà plus de 5 millions d'exemplaires écoulés de son album When we all fall asleep, where do we go, mais aussi cinq Grammys Awards. L'artiste de 18 ans devient la plus jeune de tous les temps à interpréter un générique de la saga 007. Elle déclarait il y a quelques jours : "C'est complètement fou de faire partie de cela dans tous les sens du terme. C'est un énorme honneur que d'être capable d'enregistrer la chanson thème d'un film qui fait partie d'une saga aussi légendaire. James Bond est la franchise la plus cool qui existe."

La chanson du prochain James Bond No time to die est déjà numéro 1 sur iTunes USA et cumule plus de 3 millions de vues sur YouTube.

Découvrez le morceau ci-dessous :