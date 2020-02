Fécamp. La vidéosurveillance installée dans le parking Maupassant

La vidéosurveillance est arrivée à Fécamp. Le dispositif a été présenté à la presse le mardi 11 février. C'était pourtant une promesse de campagne de la municipalité actuelle, mais si l'installation a pris un peu de temps à voir le jour, c'est qu'il fallait attendre l'arrivée de la fibre.

Pour l'heure, ce sont 18 caméras qui ont été installées dans le parking Maupassant, pour un budget de 40 000 euros. D'autres suivront au parking Jean-Louis-Leclerc et au Petit-Parc. Il y en aura 27 au total. L'objectif affiché est de rassurer la population, c'est pourquoi l'essentiel du dispositif sera installé dans les parkings. Il n'y aura pas de surveillance en direct. Les images seront enregistrées et stockés pendant 30 jours. Elles seront utilisées en cas de problème, à la demande de la justice, de la police, de la gendarmerie ou encore des douanes.

Le Centre de surveillance urbain (CSU) est situé dans les locaux de la police municipale. En plus du maire et du premier adjoint, trois agents seront formés et habilités à manœuvrer ces caméras de surveillance.