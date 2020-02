Cherbourg-en-Cotentin. Écologique et social : recyclez vos bouchons 

Depuis le mois de novembre 2019, l'antenne cherbourgeoise de France Bénévolat Manche récolte des bouchons en plastique dans les établissements scolaires. L'année dernière, 18 écoles et un collège ont participé à l'opération. Cette année, elle a été étendue à La Hague et aux Pieux. Au total, "25 à 30 écoles et deux collèges du Cotentin vont participer", selon son président Georges Jean, sans compter des entreprises comme Intermarché, E.Leclerc ou des structures médicales qui répondent présentes. À terme, ces bouchons seront envoyés à l'association Les Bouchons d'amour pour être recyclés en palettes en plastique. Une tonne équivaut à 250 à 300 euros récoltés pour créer des projets dédiés aux personnes en situation de handicap. Un cercle vertueux, à la fois écologique et social.

Les particuliers sont aussi invités à participer, s'ils le souhaitent, en déposant leur petit stock au local de Cherbourg, au 14 passage Digard. "Seuls les bouchons alimentaires en plastique sont autorisés, pas ceux des produits de beauté ou d'entretien", prévient le président. Plus de 800 tonnes à l'échelle nationale avaient été récoltées en 2019 par les Bouchons d'Amour et 1 369 kilos par les écoles de Cherbourg. Objectif pour l'association France Bénévolat Manche : dépasser les deux tonnes de collecte en 2020 dans le nord Cotentin.