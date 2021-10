5 octobre 2012, journée mondiale de James Bond

L'espion au matricule 007, inventé sur papier par Ian Fleming, s'avère déjà au centre de maints événements, au Museum of Modern Art de New York ainsi qu'au Barbican de Londres. L'Académie américaine des arts et sciences du cinéma et le Festival international du film de Toronto contribueront à ce cinquantenaire.



Un documentaire intitulé Everything or Nothing : The Untold Story of 007 reviendra, lui, sur la genèse de l'adaptation ciné des romans originaux. La maison anglaise Christie's organisera des enchères caritatives d'objets rares issus de la saga, du 28 septembre au 8 octobre prochains.



Le grand public pourra célébrer les cinquante bougies de l'espion de Sa Majesté fin octobre/début novembre en salles avec la sortie de Skyfall. 23e épisode de la série, le film de Sam Mendes opposera Daniel Craig à Javier Bardem.



007 sera aussi à l'honneur au rayon vidéo avec la sortie d'une intégrale Blu-Ray baptisée Bond 50. Le coffret sortira dès le 24 septembre au Royaume-Uni, le 25 aux Etats-Unis et le 26 en France.



Plus de détails sur le site officiel de la saga James Bond : 007.com