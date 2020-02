Normandie. Denier de l'Église : l'accent mis sur la collecte digitale

"L'Église n'a pas de subventions de l'État ou du Vatican", tient à rappeler, malgré son sourire, Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen. "L'Église vit grâce aux dons." L'une des principales ressources financières provient de la collecte du denier. Ce dernier sert à couvrir le traitement des prêtres et des laïcs salariés de l'Église. En 2019, la collecte du denier a rapporté plus de 9,9 millions d'euros, une baisse de 0,93 % par rapport à 2018. "Le nombre de donateurs est en baisse chaque année, mais la valeur moyenne du don est plus élevée, ce qui permet de stabiliser la somme. J'ai l'impression que les fidèles catholiques se serrent les coudes." La valeur moyenne d'un don est de 185 euros, une somme en hausse de 3,8 %. Pour attirer de nouveaux donateurs, l'accent est mis sur la collecte digitale. "Nous mettons en place des paiements par cartes bancaires, en ligne et sur smartphones. C'est important pour les jeunes générations, parce qu'elles n'utilisent plus de chèques", explique Monseigneur Boulanger, évêque de Bayeux-Lisieux. Ces moyens de paiement sont en constante augmentation.