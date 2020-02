Cherbourg-en-Cotentin. Ils participent au vote du César des lycéens 2020

Depuis le mercredi 5 février, les élèves de Terminale L du lycée Victor-Grignard à Cherbourg-en-Cotentin s'improvisent critiques du 7e art. Ils font partie des rares classes (80 au total) à voter pour le César des lycéens 2020 et à choisir le meilleur film parmi les sept en lice. C'est leur professeure de philosophie qui les a inscrits pour la première fois, l'occasion de mettre à profit leur bagage philosophique et de relier la fiction à un chapitre de leur programme. "J'aurais dit la morale pour 'Les Misérables', répond Florian, parce que c'est un film qui nous montre des personnages sans nous dire, 'lui c'est le gentil, lui c'est le méchant', et c'est plutôt par rapport à ce qu'ils font que l'on va devoir choisir s'ils sont bons ou mauvais." Pour leur professeure Madame Thieulent, cette expérience de juré leur permet de prendre la mesure d'une telle responsabilité, mais aussi d'affûter leurs arguments. "C'est sortir d'un simple 'j'aime, j'aime pas', car dans ces récits-là, il y a quelque chose de plus concret qui nous touche parfois directement."

Les 31 élèves voteront le jeudi 13 février pour leur film préféré et ce, de manière anonyme, avant de rejoindre l'équipe du film lauréat le mercredi 11 mars, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, à Paris. L'année dernière, le César des lycéens avait été remis au film Jusqu'à la garde de Xavier Legrand.