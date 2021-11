Musique. Maëlle dévoile son nouveau clip, sur le harcèlement scolaire

Maëlle, artiste que nous avons eu le plaisir de recevoir au dernier Tendance Live, sort un nouveau clip L'effet de masse. Un morceau engagé contre le harcèlement scolaire, sur lequel elle a travaillé avec Calogero. Nommée aux Victoires de la musique, dans la catégorie Album révélation de l'année, Maëlle a eu le soutien de Zazie sur le titre Toutes les machines ont un cœur et a travaillé avec Marie Bastide et Gioacchino Maurici, respectivement l'épouse et le frère de Calogero. Elle déclarait récemment : "C'est un thème hyper important qui est encore beaucoup trop présent dans l'actualité. Moi qui sors du lycée, je sais que c'est difficile. Quand j'ai gagné The Voice, il y avait tous les regards sur moi, j'avais un peu l'impression d'être la bête de foire, ce n'était pas du tout facile. Donc j'ai eu envie d'en parler, même si je n'ai pas connu ça réellement. Je sais que c'est dur, je sais l'importance des mots. Et ce que j'aime bien dans cette chanson, c'est qu'il y a le côté du harceleur et le côté de la victime. Personne n'est blanc comme neige, on s'est tous déjà moqué de quelqu'un."

Découvrez le clip de ce morceau poignant.