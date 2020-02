Coutances. Municipales : Yves Lamy va soutenir la liste menée par Anne Harel

À un mois des élections municipales, chacun tente de rassembler autour de sa candidature et bien sûr, à Coutances, le soutien d'Yves Lamy, maire sortant, était un enjeu de taille pour les deux listes favorites, menées par les deux conseillers départementaux, Jean-Dominique Bourdin d'un côté et Anne Harel de l'autre. Cette dernière a récemment annoncé la présence du maire sortant à une réunion publique organisée par sa liste, le mercredi 19 février. Une participation qui vient confirmer le soutien jusqu'ici discret du maire sortant qui ne compte pas moins de 12 candidats issus de la majorité sortante. Par ailleurs, le président de Région Hervé Morin sera également présent aux côtés d'Anne Harel, ce jour-là. De l'autre côté, Jean-Dominique Bourdin pourrait recevoir le soutien de l'ancien ministre et actuel député de la circonscription Stéphane Travert. Il se murmure même que la liste pourrait être estampillée La République en marche. Pour rappel, cette liste compte dans ses rangs le délégué départemental du parti, Pierre-Henri Debray.

