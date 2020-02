Rouen. Basket (N1). Victoire importante pour Rouen à Nantes

Le match

Après une défaite à Lille sur le score de 79-67 lors de la dernière journée, les Normands se devaient de redresser la barre et c'est un match qui démarre tambour battant pour les joueurs du RMB qui, après dix minutes de jeu mènent déjà 33-20 au moment du buzzer. Les joueurs d'Alexandre Ménard vont ensuite être un peu moins en réussite mais rentrent tout de même au vestiaire avec une avance de deux points, 48-46. Même si les Rouennais mènent depuis le début du match, le 3e quart-temps sera lui aussi serré (74-71) et le dernier quart-temps en sera de même pour une 2e victoire à l'extérieur cette saison et une 11e victoire au bilan de cette saison 2019/2020.

VICTOIRE !! 🔥

Après avoir mené toute la partie, le RMB retrouve le chemin du succès à Nantes ! 💪@NantesBasket44 9⃣1⃣@RouenMBasket 9⃣8⃣



🔜 Rendez-vous le Vendredi 28 Février au @LeKindarena pour affronter @UJAPQuimper29 !#GORMB pic.twitter.com/gtW1fH5Doe — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) February 11, 2020

La fiche

Spight: 23 points, Diggs: 17 points, Monceau: 15 points, Bassoumba: 13 points, Ceci-Diop: 11 points, Nwogbo et Cazenobe: 8 points, Injai: 2 points, Mekdad: 1 point.

Prochain rendez-vous

Revenus dans le Top 8 à la 8e place, les joueurs d'Alexandre Ménard recevront l'équipe de Quimper, actuellement 2e du classement derrière le leader Blois vendredi 28 février 2020.