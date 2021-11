Rouen. Municipales : les propositions des candidats sur la tranquillité publique

Jusqu'au mercredi 26 février, Tendance Ouest laisse la parole aux candidats aux élections municipales à Rouen pour une rubrique intitulée "Dans le miroir". Les têtes de liste s'exprimeront sur trois thématiques choisies par la rédaction, dont la première, ce mercredi 12 février, concerne la tranquillité publique. Les textes sont retranscrits tel qu'envoyés par les prétendants à la mairie de Rouen, dans un ordre aléatoire, décidé par un tirage au sort.

Lionel Descamps : "Un plan de relance pour dynamiser les quartiers"

Lionel Descamps, tête de liste Rouen, notre commune. - Amaury Tremblay

"Nous lancerons un plan de relance pour dynamiser les quartiers. Il est urgent, en effet, d'augmenter les subventions aux associations, de développer l'emploi des jeunes, d'implanter des commerces de proximité en dehors du centre-ville. Il faudra aussi renforcer les activités culturelles et sportives. Autrement, il faut à la ville une police de proximité, tournée vers les citoyens dans tous les quartiers. Nous démantèlerons les dispositifs coûteux, inefficaces et intrusifs de vidéosurveillance et utiliserons les moyens ainsi économisés pour renforcer les effectifs de police municipale. Nous aménagerons un environnement urbain favorable, sécurisant, avec le souci de la protection des plus vulnérables (éclairage public, mobilier urbain…)."

Marine Caron : "Faire des policiers municipaux des acteurs de proximité"

Marine Caron, tête de liste Ensemble pour Rouen. - Amaury Tremblay

"Ces dernières années, le sentiment d'insécurité s'est considérablement accru à Rouen. Afin d'assurer à tous une meilleure tranquillité, nous devons faire des policiers municipaux des acteurs de proximité, au service des habitants, en doublant leurs effectifs. Nous augmenterons le nombre de caméras de vidéoprotection en ville. Elles sont utiles et surtout dissuasives. En coopération avec les communes limitrophes de Rouen, nous mettrons en place une police de nuit armée, qui interviendra de 22 à 5 heures, sept jours sur sept. Dans les rues piétonnes, nous installerons des éclairages publics dont la luminosité renforcée se déclenchera en fonction des passages. Et nous permettrons aux commerçants de s'équiper d'un dispositif d'alerte directement relié à la police municipale."

Jean-Michel Bérégovoy : "La tranquillité publique dans tous ses aspects"

Jean-Michel Bérégovoy, tête de liste Ré-enchantons Rouen. - Amaury Tremblay

"Pour garantir la tranquillité de chacun, il est essentiel d'agir sur toutes les problématiques qui y concourent (incivilités, propreté, déplacements, etc.). Nous prendrons des mesures de sécurité pensées au cas par cas en fonction des quartiers (renforcement de la brigade nocturne ici, caméra de surveillance ponctuelle là…). L'apaisement de l'espace urbain est une autre réponse. La solution réside également dans nos politiques sociale, éducative et de prévention. Les villes avec une police municipale armée ne sont pas plus sûres. Il faut traiter globalement cette question, pour que la civilité retrouve sa place à Rouen, en partenariat avec l'État qui doit réinstaurer les postes de police nationale supprimés ces dernières années."

Guillaume Pennelle : "La sécurité est une priorité"

Guillaume Pennelle mène la liste du Rassemblement national. - Amaury Tremblay

"Rouen fait face à une vague de violence et de dégradations inégalées. Rétablir la sécurité est la priorité du Rassemblement national. Nous sommes les seuls crédibles. Les autres promettent et n'ont jamais rien fait. Il faut avoir du courage. Nous l'aurons ! Nous doublerons les effectifs de la police municipale. Elle sera formée, armée pour lutter contre la délinquance et les cambriolages. Des brigades circuleront 24h/24 dans tous les quartiers de la ville, dans les bus. Les caméras de vidéoprotection seront triplées. Des postes de police créés dans le centre-ville, rive gauche, dans les Hauts-de-Rouen et les rues éclairées la nuit. Les victimes seront aidées, conseillées et soutenues. Les voyous et les délinquants combattus."

Jean-François Bures : "Nous proposons d'armer la police municipale"

Jean-François Bures, tête de liste Au cœur de Rouen. - Amaury Tremblay

"Notre volonté ? Que les Rouennais se sentent en sécurité dans leur ville. Il y a énormément à faire à Rouen. Nous souhaitons, d'une part, tripler le dispositif de vidéoprotection afin de rassurer les habitants. Dissuasive, investissement essentiel, la vidéoprotection aide également à la résolution d'enquêtes. D'autre part, nous proposons de doubler l'effectif de la police municipale et aussi, comme plus de la moitié des policiers municipaux français, d'armer nos policiers. Car ils sont des cibles, nous devons les protéger. Nous souhaitons également installer la Garde républicaine sur l'Ile Lacroix. Symbole d'ordre et de proximité, les gardes républicains soutiendront l'action de la police municipale. Mais la tranquillité passe aussi par une ville propre et bien éclairée la nuit."

Jean-Louis Louvel : "Augmenter les effectifs de policiers municipaux"

Jean-Louis Louvel, tête de liste Rouen autrement. - Amaury Tremblay

"Nous commencerons par augmenter les effectifs de policiers municipaux d'une quinzaine d'agents, pour permettre une présence renforcée la nuit et en soirée, mais aussi une permanence téléphonique opérationnelle nuit et jour, sept jours sur sept. Nous améliorerons également la vidéoprotection pour prévenir la violence, mais aussi pour mieux identifier les coupables. Le maire étant responsable de la prévention de la délinquance, nous mobiliserons sans relâche les différents intervenants, dont l'État, pour que Rouen soit mieux dotée en moyens. Nous repenserons également l'éclairage public pour qu'il soit plus efficace. Enfin, nous apporterons une attention toute particulière à la prévention de la délinquance des mineurs en articulant mieux les différents dispositifs."

Nicolas Mayer-Rossignol : "Zéro tolérance aux incivilités"

Nicolas Mayer-Rossignol porte son projet avec le collectif Fier-e-s de Rouen. - Amaury Tremblay

"Nous voulons une ville où chacun puisse vivre tranquillement, partout et tout le temps. Notre ligne est claire : zéro tolérance aux incivilités. Nous renforcerons les effectifs de la police municipale et solliciterons l'État pour plus de moyens nationaux car notre Ville est sous-dotée. Nous voulons plus de moyens pour plus de présence sur le terrain, notamment le soir et la nuit, en particulier contre les violences faites aux femmes. Nous poursuivrons le déploiement de la vidéoprotection, sous le contrôle d'un comité d'éthique et d'évaluation. Nous créerons une police intercommunale des transports en commun, à l'échelle de la Métropole. Nous renforcerons aussi le soutien à la prévention, à l'éducation, à travers les écoles et les associations."

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Rouen.