Caen. Hockey sur glace (D1) : des Drakkars bluffants face à Tours

Après l'humiliation reçue en déplacement face à Mont-Blanc, 9 à 0, samedi 8 février, le Hockey Club de Caen avait à cœur d'effacer ce revers face à son public, mardi 11 février. Face à Tours, 4e, à seulement trois points des Caennais, la victoire était impérative pour retrouver la confiance et distancer cet adversaire au classement.

Le match

Tours démarre le match tambour battant et se ruant tout de suite vers l'attaque. Caen semble jouer avec le frein à main après son lourd revers du week-end dernier face à Mont-Blanc. Les locaux sont totalement dominés par Tours qui tente de trouver la faille. Avant la pause, les Drakkars se montrent enfin dangereux en multipliant les tentatives et Éric Aurard ouvre le score à 37 secondes de la fin du premier tiers (1-0, 20').

Un dernier tiers de folie

Au retour des vestiaires, les Remparts de Tours bénéficient de quelques situations intéressantes mais Ronan Quemener veille au grain. Le pressing des Tourangeaux gène les Caennais et paye : les visiteurs reviennent au score grâce à Louis-Philippe Denis (1-1, 34'). Lors du dernier tiers, Caen marque deux buts en deux minutes par l'intermédiaire d'André Ménard et Julien Nsumbu, bien aidés par le gardien adverse (3-1, 41'). Igor Halas ajoute ensuite sa pierre à l'édifice (4-1, 53'). Les Normands s'imposent avec de la réussite et se donnent de l'air.

La fiche du match

Caen - Tours 4-1 (1-0, 0-1, 3-0)

Caen : E.Aurard (L.Benoit, J.Msumbu, 20'), A.Ménard (J.Lavonen, P-A.Devin, 40'), J.Nsumbu (41'), I.Halas (53')

Tours : L-P.Denis (M.Obuch, G.Gibert, 34')

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars de Caen) : "Les gars étaient très impliqués. Il y avait de la qualité en face, on le savait mais défensivement on a été vigilants. On ouvre le score juste avant la fin du premier tiers puis on s'est libéré. C'est dommage, on donne l'égalisation. On a été sérieux, c'est une copie très propre car ce n'est jamais simple de revenir d'une lourde défaite. Je suis fier de ça, car les joueurs ont tous eu une réaction, donc bravo à eux, c'est mérité."

Le prochain rendez-vous

Pour le prochain match, les Drakkars se déplaceront sur la patinoire du club de Cergy-Pontoise le samedi 15 février (20h30). Ce match comptera pour la 24e journée de Division 1.