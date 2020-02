Rouen. Municipales : le Nouveau parti anticapitaliste veut faire entendre sa voix

Il est "important de se faire entendre localement" et c'est dans cet objectif que le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a dévoilé, ce mardi 11 février, son programme pour les élections municipales à Rouen. C'est Marc Fouilloux, enseignant à Oissel, qui est la tête de liste avec, comme l'une des propositions fortes, la volonté de "faire de Rouen une ville ouverte aux migrants avec un accueil pour que chacun puisse avoir un toit". Il entend ainsi utiliser la "réquisition de logements vides de façon volontariste" et dénonce le "système qui met en concurrence les peuples, basé sur le patriotisme et le nationalisme. La France est un pays riche qui peut accueillir les gens sans aucun souci."

Gratuité totale des transports

Autre proposition portée par cette liste "Nos vies, pas leurs profits, Rouen en lutte" : la gratuité totale des transports publics pour tout le monde. "Il faut raisonner dans le sens où les transports sont utiles aussi pour les loisirs et pas seulement pour le travail. Le coût engendré peut être compensé par une hausse de la contribution des entreprises à ce financement", expose Marc Fouilloux.

Pour autant, pas question d'empêcher les Rouennais d'utiliser leurs voitures : "Nous avons conscience que certains n'ont pas le choix de l'utiliser", ajoute-t-il en citant aussi certaines communes qui sont mal desservies par les transports en commun. D'où la proposition de "développer l'amplitude encore plus qu'aujourd'hui", avec une meilleure offre en soirée.

Une commune en autogestion

Le NPA veut aussi développer le principe de "l'autogestion" de la Ville avec "des conseils de quartier qui ont un véritable pouvoir, un budget et des gens élus". Cette liste porte d'ailleurs comme idée de "municipaliser les services publics" comme les déchets ou les transports. Ils repasseront sous régie publique, comme le service de l'eau à la Métropole. Pour autant, Marc Fouilloux se pose contre cet échelon intercommunal et entend redonner plus de pouvoirs à la commune.

Concernant la question de l'environnement et la place des usines Seveso à Rouen, Marc Fouilloux veut "un droit de regard sur les entreprises Seveso", pour déterminer "si les biens produits sont utiles socialement". La liste dénonce également le fait que "les entreprises recherchent du profit, au détriment de la santé et de la sécurité".

Enfin, sur la question des alliances avec d'autres partis politiques dans cette campagne des élections municipales, Marc Fouilloux explique que des discussions ont eu lieu avec la France insoumise mais, même "si ce sont nos camarades et que l'on se croise dans les manifestations, nous sommes sur un désaccord philosophique important". Le NPA porte comme idée d'aboutir à "une révolution", tandis que la France insoumise se place "dans une radicalité au sein du système", décrit la tête de liste.

Découvrez ici les résultats des élections municipales 2020 à Rouen.