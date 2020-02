Cinéma. Votre podcast cinéma de la semaine est en ligne !

Cette semaine, dans votre podcast Tendance Cinéma, on parle des sorties de la semaine avec Nightmare Island (un film qui fait peur), Sonic, le jeu vidéo adapté pour la seconde fois à l'écran, pour toute la famille, Le Prince Oublié, avec entre autres Omar Sy et Queen & Slim, un thriller dramatique.

Mais ce n'est pas tout, nous reviendrons sur la 92e cérémonie des Oscars et puis nous parlerons aussi de Mission : Impossible, volets 7 et 8, avec un Tom Cruise plus en forme que jamais !

Retrouvez votre podcast Tendance Cinéma à cette adresse.

Bon ciné à tous !