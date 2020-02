Repentigny. S'endormir dans un tonneau au pays du Calvados

C'est un ancien tonneau de 10 000 litres, reconverti en chambre romantique. L'hébergement insolite de La Cour au Grip, à Repentigny, ne désemplit pas. "Il a été occupé toute la saison, jusqu'à la fin du mois de novembre", confirme Mélissa Corneville, désormais propriétaire du domaine d'1,3 hectare où est implanté le fameux tonneau. Avec son mari Mickaël, ils ont repris au moins de juin cette ancienne ferme cidricole, composée de plusieurs gîtes, au cœur du pays d'Auge.

Un mobilier réalisé sur mesure

Le site a été entièrement rénové par les anciens propriétaires, Paulette et Patrick Esnard, qui ont eu l'idée de transformer la barrique en baraque. "Ils ont entièrement aménagé le tonneau et le mobilier de la chambre, poursuit Mélissa Corneville, tout a été fait sur mesure." Isolé et chauffé, le tonneau peut accueillir un couple, au calme. "C'est souvent ce que disent les locataires qui recherchent de l'insolite et un dépaysement. Apparemment, on y dort très bien !", sourit la propriétaire, qui n'a pas encore eu l'occasion de tester son habitat cidricole. Tout près du tonneau, les dormeurs trouveront une cuisine d'été et des sanitaires.

Outre la vue plongeante sur la vallée, de nombreuses richesses du Calvados s'offriront à ceux qui viendront tester le gîte. "Nous sommes tout près des jardins du pays d'Auge à Cambremer, du village de Beuvron-en-Auge, classé parmi les plus beaux villages de France", énumère l'hôte. À une vingtaine de kilomètres, se trouve le château d'Ouilly-le-Vicomte, un peu plus près, celui de Crèvecœur. Le gîte de Repentigny est aussi au cœur de la route touristique du cidre. Normal, pour un tonneau !

Pratique. La cour au grip à Repentigny. Tél. 02 31 63 85 85. Tarif : de 95 € à 105 € la nuit en tonneau, selon la saison.