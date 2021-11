Saint-Étienne-du-Rouvray. Une initiation à la méditation sonore à la Maison des forêts

Matthieu Larcier pratique la méditation et les bols tibétains depuis plus de 15 ans. Il est le gérant de l'entreprise rouennaise Le Murmure des arbres dédiée au bien-être. À la Maison des forêts, il propose aux curieux de s'initier à cette pratique méditative : "Ce son est un vecteur de bien-être." L'écoute des bols chantants suffit en effet à voyager et à se relaxer : "La séance dure environ 45 min, les participants s'installent confortablement et se laissent bercer par la musicalité des bols tibétains. Le son est le plus vieux support d'aide à la méditation. Il nous permet de canaliser nos pensées, de retrouver calme et sérénité. Ils nous aident à nous concentrer sur le moment présent et nous reconnectent avec l'environnement naturel." Voilà pourquoi, depuis septembre dernier, Le murmure des arbres propose régulièrement des activités au public via la Maison des forêts ; des animations qui s'adressent en particulier aux adolescents et aux adultes.

Pratique. Le 16 février à 14h30 à la Maison des forêts de Saint-Étienne-du-Rouvray. 6€. lemurmuresdesarbres@laposte.net