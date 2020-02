Alençon. Les motocyclistes de l'Orne tutorés par les motards de la gendarmerie

C'est nouveau dans l'Orne. Pour baisser le nombre des accidents chez les jeunes possesseurs du permis A2, les motards de la gendarmerie vont les tutorer gratuitement.

Dans l'Orne, tous les jeunes de 18 à 25 ans, titulaires du permis A2 moto depuis moins d'un an, possesseur d'une moto de plus de 125 cm3, vont pouvoir être encadrés par les motards de la gendarmerie : une sortie de trois heures au départ d'Alençon, Argentan, Domfront, Mortagne ou Sées, pour détecter ses faiblesses et les corriger. "C'est une première dans ce département où, en 2019, les motocyclistes représentaient 15 % des accidents corporels et 17 % des accidents mortels relevés par les gendarmes", explique le capitaine Lourdais, commandant l'escadron départemental de sécurité routière.