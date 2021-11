Normandie. Tempête Ciara : plus de 22 000 foyers privés d'électricité

La tempête Ciara, survenue entre le dimanche 9 et le lundi 10 février, a provoqué de nombreux dégâts sur le réseau de distribution d'électricité. Vers 4 heures du matin, au pic de la tempête, environ 22 300 foyers étaient privés de courant. En cause, des chutes d'arbres sur les fils électriques.

Des agents de Charente-Maritime en renfort

À 14 heures ce lundi 10 février, 11 400 clients étaient encore privés d'électricité, dont deux zones particulièrement touchées. Dans le Calvados, on compte 3 300 foyers impactés, 3 600 en Seine-Maritime, 2 100 dans l'Eure, 1 800 dans l'Orne et 600 dans la Manche. Afin de ramener le plus rapidement possible le réseau à la normale, 35 techniciens de Charente-Maritime (en plus des 450 mobilisés) sont prévus en renfort, notamment au niveau de Pont-Audemer.